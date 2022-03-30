本地股市周三早盘升2.08点

（早报讯）俄乌冲突出现转机提振市场情绪，但市场仍抱怀疑态度，本地股市先升后跌，午盘横摆，微升2.08点或0.06％，海峡时报指数今天（3月30日）中午报3435.98点。

海指早盘最高3448.81点，最低3434.18点。全场成交量6亿5787万股，成交额5亿6734万元，上升股228只，下跌股158只。

涨幅显著的成份股有凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust)，上涨1.79％至2.28元。

俄乌谈判代表周二在土耳其举行谈判后，俄罗斯称正采取措施为乌克兰战火降温，包括“大幅减弱”对乌克兰首都基辅周围的军事行动。

随着美国三大股指周二皆收高，亚太主要股市今早普遍上扬。深圳上涨1.72％，上海、香港、首尔、悉尼和台湾股市的涨幅介于0.2％至1.17％。

不过分析师认为，俄乌冲突拖延，全球股市的反弹仍然脆弱，对俄罗斯的意图持怀疑态度。随着全球中央银行开始缩减财政刺激措施，美国国债收益率曲线倒挂引发市场担忧经济衰退的风险。

太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management）投资组合经理布朗（Erin Browne）接受彭博社访问时表示：“我们目前处于后周期阶段，一般当收益率曲线会倒挂，实际进入衰退需要18到24个月的时间。”

个股消息方面，佳发公司（Japfa）今早劲涨逾10％至0.72元。该公司昨晚闭市后披露，旗下子公司AustAsia投资控股公司（AustAsia Investment Holdings，简称AIH）已申请在香港证券交易所的主板挂牌，并计划减资把AIH持有股权透过股票分配（distribution in specie）给股东。