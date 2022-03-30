尚达曼：企业应加深合作 产生更巨大社会影响力

（早报讯）企业应改变对社会效应投资看法，彼此进行更广泛合作，以产生更巨大的社会影响力（social impact）。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼今早（3月30日）在首届社会效应投资大会“宗旨议程“（The PurpoSE Agenda）发表主题演讲时表示，越来越多企业意识到，如果它们忽视社会的长远发展，它们将不太可能在长期内取得良好业绩。

他也说："企业股东们开始将社会和环境影响视为价值创造因素，而非成本中心（cost centre）。”

尚达曼也在会上概述新加坡社会企业中心（Singapore Centre for Social Enterprise，简称raiSE）所推出的三项举措，以提高企业和投资者与社会企业的合作机会。他指出，推动合作融资、提高能力和培养人才的举措，将有助于扩大跨领域的协同作用，深化社会影响力。

首先是催化融资，让公共和私营领域的利益相关者之间建立联系，合作发展一项社会影响力债券。该试点债券措施旨在改善精神健康康复者的就业机会，通过社会企业和社会风险投资伙伴之间的合作，让这个群体更顺利地返回就业市场。

目前，强生公司（Johnson & Johnson）、AP风险投资公司和瑞士信贷（Credit Suisse）发起的亚洲交响慈善基金会（SymAsia Foundation）已加入该债券计划，承诺投资50万元，协助催化社会效应投资和减低这类投资的风险。

为加强本地社会企业的能力，raiSE与创投公司求索创投（Quest Ventures）合作，推出亚洲首个由风险投资支持的可持续影响力加速项目。在这措施下，起步社会企业将获得资金和支援，推动它们下一阶段的发展。

尚达曼还表示，raiSE已跟新跃社科大学签订了谅解备忘录，分享社会企业领域的知识和联系，以及探讨与来自新跃大学的起步公司合资的模式，以促进培养有社会意识的新一代企业家。

他表示，这三项举措将有助于投资者、社会组织及社会企业进行更密切合作。“重要的是，企业必须建立新的企业文化，把社会影响力视为企业宗旨的重要组成部分。我们需寻求更多方式来推广新的企业文化。”