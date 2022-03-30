跨岛线光明山转换站耗资5.26亿元建造

（早报讯）地铁跨岛线的光明山转换站和隧道将耗资约5亿2600万元兴建，工程预计今年第二季动工，料2030年启用。

到时，这个新转换站将衔接跨岛线（Cross Island Line）和汤申—东海岸线，方便乘客直达西部和东北部。从光明山站到巴西立东站和后港站的车程，将分别只需30分钟和20分钟，分别缩短50分钟和20分钟。

陆路交通管理局今天（3月30日）发文告宣布，将价值约5亿2600万元的土木工程合约颁给承包商五洋建设公司（Penta Ocean Construction），设计和建造光明山转换站和隧道。陆交局说，它已为跨岛线第一阶段的所有12个地铁站都委任了建筑承包商。

根据文告，五洋建设公司参与了本地多个基础设施、建筑和隧道工程，也负责兴建汤申—东海岸线的光明山站。

公司目前也正在建造新柔地铁的隧道和关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施，以及在诺维娜一带建造南北交通廊道部分隧道。

光明山站位于新民道（Sin Ming Avenue），土质主要是坚硬的武吉知马花岗岩，可导致隧道挖掘机器的切割设备被磨损，因此须密切监督工程，以确保设备的效果。

新的地铁站也会衔接新民道的优先畅行廊道（Transit Priority Corridor）。这个结合巴士道、更宽敞的人行道，以及脚踏车道或共用道的优先畅行廊道，预计在2029年全面竣工。建成时，可方便新民一带的居民通往光明山站，或者搭乘公共交通工具或骑脚踏车往来碧山—宏茂桥公园等休闲场所，以及爱同学校和诺雅初级学院等教育学府。