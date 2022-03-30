不再受VTL配额限制 新隆机票千元跌至98元

新马宣布边境全面开放后，机票价格从VTL时期上看千元回跌至百元有找，当中新隆这个月来回机票只需98元。

今年3月初，《新明日报》就为读者整理了当时的吉隆坡和槟城疫苗接种者旅游通道（VTL）机票价格飙高的情况。由于VTL配额限制导致僧多粥少，因此价格随着座位一一被预订后一度来到千元以上水平，而且即使是廉价航空亦是如此。

当时，报道也请旅游达人给予建议。飞行里数网站MileLion创办人黄宣明就说道，随着两地都陆续表明开放边境，届时就不会有VTL配额限制，机票价格就可逐步回到疫情前水平，廉航机票可低于100元。除非有急需，否则公众不应先买票。

随着上周两国边境开放事宜宣布，两地人民只要完成疫苗接种，不再受限指定航班，所有班次都可选择，回到如疫情前的情况。之前那些非VTL航班的低价格许多人都是“看得到吃不到”，如今两地飞行逐渐恢复常态，供应得以应付需求，不再需要购买天价机票。

记者查询，4月份新隆来回机票目前可低至98元，跟之前至少两三百元便宜超过一半。

除了吉隆坡，槟城是第二个开启VTL计划的马国城市，而3月份新航VTL机票一度到620元。随着边境大开不需要VTL后，槟城的4月机票可低至100元左右。

未曾开通VTL的怡保，其班次本来就较少，价格方面4月份仍在160元以上的范畴为主，不过到了5、6月则稍微低一些，在150元上下。

家乡在槟城的林达伦（36岁，金融业）就说，之前回家一趟得搭吉隆坡VTL再转机，非常麻烦。现在不仅快多了而且也不用买两张机票省下一些开销。尤其最近油价高涨，现在的机票价可以跟疫情前差不多已经很感恩。

有游子早前花500元买4月底机票回乡，所幸买的是灵活票，不至于吃大亏。

早前2月份无论VTL巴士还是飞机票都因配额缩减引起抢购潮。39岁的吴珍妮（IT业）在农历新年期间，因为妹妹要在5月初结婚，为了确保万无一失不会错过，即使新航机票要价500元她还是买了。

“因为没有办婚礼，就是两家人吃饭，所以这顿饭非常重要。”

边境重开宣布后，吴珍妮已料到价格会跌，目前同一段日期的机票价是225元起。幸好，她购买的是新航机票而所有新航机票在5月31日前，不仅可以无限次换日期也能更改地点，只需要补差价，她目前正在着手这么做，再购买降了价的机票。