光明山：祭祀时仍须戴上口罩

清明将至，光明山为确保公众安全，即便已放宽措施，仍要求公众造访前需预约时间，并在祭祀时全程戴上口罩。

今年清明节落在4月5日，不少公众已着手准备扫墓事宜，包括预定庙宇的造访时间等。

光明山普觉禅寺发言人透露，为了让更多访客前来祭拜祖先，以及顾及访客的健康与安全，他们将继续在寺院范围内实施全面的戴口罩措施。

发言人指，光明山的清明祭祀期从本月19日开放至4月17日，为确保访客的安全，访客造访前需预定时间，而每时段为期一小时，共可以容纳1200人，但还是限制5人一组。

发言人透露，这些场所都会定期进行消毒，供桌也会错开摆放，寺院内也会有安全管理大使巡逻，确保访客戴上口罩，并遵守预约时间。

疫情前，光明山在清明期间会迎来约25万访客，虽然在政府宣布放宽措施后，寺院可以容纳更多访客，但他们仍严格把控，采取谨慎态度拟定措施。

“延长了寺院的开放时间后，寺院可容纳超过26万人，跟疫情前的数额是相等的。”

发言人说，他们将持续检讨如何放宽措施，为信众提供安全的环境，允许更多人在这艰难时刻前来寻求心灵慰藉。

“新的措施会在我们的网站和面簿宣布，我们也恳请访客谅解，遵守寺院的安全管理措施。”

光明山昨晚（3月29日）开放清明节预约时段，如今部分时间段已爆满。

发言人指出，平日开放时间是早晨7时至下午4时，周末和公共假期则延长时间，从清晨6时至下午5时。

寺院也特地在清明节正日再度延长时间，从清晨6时开放至晚上8时，允许更多访客前来拜祭。

昨晚光明山的访客系统也开放清明节当日的预约时段，记者今早查看时发现，当天早上8时至中午12时已被订满。

另外，来临周末多数时间段也已被预约，本周六仅剩清晨6时和7时，以及下午3时和4时的时间段，而周日只剩下清晨6时和下午4时的时段。

当日若还有空位，访客仍可透过系统预约进入寺院。