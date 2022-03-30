船上鹰架坍塌 两客工摔20公尺丧命

（早报讯）在船上工作时鹰架突然坍塌，两名孟加拉籍客工从船上摔落20公尺，当场不治。

这起致命意外发生在前天（3月28日）晚上10时左右，地点在先驱路1段（Pioneer Sector 1），吉宝企业旗下大士船厂的干船坞（drydock）。事发时，三名孟加拉籍客工正在进行船只的维修工作，他们爬上搭建在船上的鹰架工作时，鹰架突然坍塌。

两名年龄分别为30岁和42岁的客工从20公尺高的鹰架摔落，当场伤重身亡。另一名25岁客工则及时抓住鹰架结构，侥幸没有摔下，过后由船厂的紧急反应小组救起，送往黄廷方综合医院治疗。

人力部发言人受询时指出，目前正在调查这起事故，并已指示船厂停止船上所有涉及到鹰架结构的工作。发言人也说，公司必须采取安全措施，确保鹰架这类临时搭建的工作平台是安全牢固的。

人力部表示，丧命的42岁客工的雇主是吉宝船厂，另外两名客工的雇主则是Veekee Engineering Pte Ltd。

吉宝船厂发言人受询时表示，公司对于这起导致两名客工丧命的悲剧事件深感遗憾，两名死者事发时在干船坞的一艘船上工作。公司向死者家属表示最深切的哀悼，并会全力为家属提供协助。吉宝船厂正与当局密切合作以展开彻底的调查工作和检讨。

民防部队受询时证实，在3月28日晚上10时35分左右接获通报，立即赶到先驱路1段。医疗人员到场后宣告两人不治，另一人则送院治疗。

警方受询时表示，案件仍在调查中。