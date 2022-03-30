易华仁：樟宜机场T2今年逐步重启

（早报讯）早前暂时关闭的樟宜机场第二搭客大厦（T2）今年内会逐步恢复运作。若有必要，樟宜机场集团也能在较短时间内重启第四搭客大厦（T4）。

交通部长易华仁今天（3月30日）到樟宜机场视察后，接受媒体访问时说，第一搭客大厦（T1）和第三搭客大厦（T3）继续会是接待旅客的主要通道。

但他补充，T2今年内会逐步开放。若有必要，樟宜机场集团能在较短时间内重启T4。

“开放一个搭客大厦需要大笔费用和人力，不能说一次就开放一两个候机室。因此我们要确保乘客量已达到下一阶段的重大突破，才去走这一步。”

随着简化的疫苗接种者旅游框架本周五（4月1日）起生效，樟宜机场集团为接待更多旅客积极做准备。

樟宜机场集团指出，他们可在必要时落实额外的安全措施。其中，要是有国家或地区列入“限制旅游”名单，T1的C1、C2和C3候机室可以在两小时内设置成过境等候区，用于接待来自这些地点的旅客。

T1和T3本月15日起停止运作的冠病检测中心也随时待命，当局一旦重启入境检测程序，检测中心能重新启动。

机场公共区域近九成的商店已恢复运作

另外，樟宜机场集团透露，T1和T3的公共区域去年9月重新对外开放后，访客人次至今增加了超过50％。目前，公共区域近九成的商店，及T1和T3过境区约65％的商店已恢复运作。

截至本月，81家航空公司在樟宜机场运营，每周航班超过2800趟，飞往46个国家和地区的116个城市。航班趟次已恢复2019年同期的至少37％。

2019年3月，在樟宜机场运营的航空公司共91家，每周航班约7480趟，飞往48个国家和地区的164个城市。