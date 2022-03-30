易华仁：新马陆路边境重启应系统性进行

（早报讯）交通部正在为重启新加坡和马来西亚跨境公共巴士服务做准备，但何时恢复及运作细节则有待进一步的运作评估才能敲定。

交通部长易华仁今天（3月30日）在樟宜机场受访时，回应有关新马跨境公共巴士服务的询问时说，新马4月1日进一步开放陆路边境攸关多个层面。

其中，陆路交通管理局将开放让马国注册车辆申请车辆入境准证（简称VEP），马国也在探讨如何管控私家车的交通流动，而我国贸工部也在努力增加跨境私人巴士服务。

易华仁说，需要先给予以上事项一些时间运行，因过去两年，新柔长堤在很大程度上没有被充分使用。在力求加大新马陆路衔接的当儿，应系统性地进行，确保通行顺畅。

“这不代表我们会花很长的时间去做，但必须给足够的时间去评估实地运作和系统，确保一切顺畅也符合各要求。之后才能逐步加大规模。”

他提到，公共巴士业者正针对重启跨境公交服务和陆交局及交通部合作。至于何时恢复，以及如何恢复，会视新柔长堤的运作评估结果而定。

从4月1日起，所有完成冠病疫苗接种的旅客，只要通过陆路往返新加坡和马来西亚，不论搭乘何种交通工具，都无须检测或隔离。

到时，除了搭乘星运旅游和汉达英达提供的短程巴士服务过境，完成疫苗接种者也能驾驶私家车辆和电单车，通过新柔长堤或大士第二通道出入新马。VEP将从明天（31日）起接受申请。