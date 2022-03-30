王乙康：人们在抗疫路上须继续负起个人责任

（早报讯）随着防疫措施大幅放宽，冠病病例必然又会回升。卫生部长王乙康提醒，人们仍须遵守室内戴口罩等条例，也须继续负起个人责任和运用常识判断情况。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的王乙康今早（3月30日）作客ONE FM 91.3电台节目时，回应有关口罩条例的最新调整。

我国从昨天起允许人们在户外不用戴口罩，但多数人仍选择继续戴上口罩。须戴口罩的室内场所则包括办公楼、购物商场、巴士、地铁和电梯等。

王乙康说，人们须负起个人责任，理解在室内仍得戴口罩，是因为室内通风不足。即使离开家门时选择继续戴口罩，这么做也没问题。

有家长问及游乐场的人潮，他指出，家长可适当判断要采取哪些防范措施，若觉得游乐场太拥挤，可把孩子带到别处，或让孩子戴着口罩玩耍。

当主持人形容这意味着公众须运用常识（common sense）判断情况时，王乙康说，我国抗疫至今，便是有赖于人们大量运用常识和负起个人责任，未来的路也一样。

目前，社交聚会人数增至最多10人。王乙康坦言，病例数字预计有所回升，但在多数人都已完成疫苗接种的情况下，出现重症的病例料不多。

他也重申，我国会继续按部就班地放宽措施，关键在于让重症病患人数维持在低水平，等到下一波高峰过去，我国就能考虑进一步开放。

针对我国是否会继续使用合力追踪应用，他指出，对人们造成影响的主要是进出不同场所时须使用SafeEntry访客登记系统，但眼下这个步骤更多用于检查接种状态，避免未接种者进入风险较高的场所。

这是为了保护未接种者和医疗资源。“也许有一天，当病例居低、医院状态良好，我们或许能说我们不再需要这么做了，这是你的个人选择，但请保持谨慎，如果还没接种，请保护自己。”

王乙康也说明政府为何决定把聚会人数放宽至10人，而不是许多人预想中的八人。这是因为经过仔细衡量，八人与10人对医院造成的压力不会有太大区别，而且许多中餐馆也需要10人一桌的安排。

他今早在另一场Kiss 92的电台访问中也强调，政府决定放宽限制是因为我国已能更好地应对疫情。“病毒没有在一夜间变得不那么危险，它依然令人厌恶，但不同的是我们已变得更强大。因为疫苗的接种，也因为我们经历了一大波疫情，我们作为一个社会变得更强大了。”