黄金坊终于有人问津 但出价7亿元低过保留价

（早报讯）第二次公开招标的美芝路地标黄金坊（Golden Mile Complex）终于有买主，但是买主的出价却只有7亿元，比保留价低了1亿元。

根据可靠消息告诉《联合早报》，这次出价的是由远东机构（Far East Organization）和鹏瑞利集团（Perennial）组成的财团。但是他们开出的价钱却是比黄金坊的8亿元保留价低了足足1亿元。

知情人士对《联合早报》说，负责这项交易的业主代表已经与远东机构和鹏瑞利的财团达致一项有条件的协议。至于是否会能够成交，这就得看黄金坊的业主们是否能够接受少收12.5％的钱了。

建于1973年的美芝路地标黄金坊（Golden Mile Complex），是在去年底第二次推出公开集体出售，保留价与首次集售的8亿元相同。该招标活动在2月28日已经截止，但是一直迟迟没有发出竞标的结果。

黄金坊也曾在2017年10月首次推出集售，于2019年7月结束。当时大厦业主曾进行了两次招标活动，但都没有发展商出价。

这次重新推出的最大不同是，黄金坊已经在10月22日被市区重建局列为受保留建筑，而且市建局也会给予重新发展的发展商可观的优惠。

这包括：在保留主建筑的前提下，让黄金坊的总楼面增加三分之一、受保留楼面完全免税、新楼面部分免税、可将地契填补至99年、把地皮边界调整得更整齐，以及灵活决定商用、私宅和酒店楼面的组合。

虽然目前的楼面使用组合未确定，但根据销售代理房地产咨询公司戴玉祥产业（Edmund Tie）计算，该地段的每平方英尺容积率估计会是1350元，数额包括地契延长溢价（lease upgrading premium payable）和发展溢价（differential premium）。