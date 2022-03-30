受贿5万多元买名牌奢侈品 女经理判监九个月

文 /
陈昱嘉

发布 / 2022年3月30日 8:14 PM

更新 / 2022年3月30日 8:37 PM

新加坡野生动物保育集团前设施管理经理陈芳仪日前承认接受承包商贿赂，以不举报上司贪污的事实。她今天被判坐牢九个月，以及缴交4万2475元罚金。（档案照）
新加坡野生动物保育集团前设施管理经理陈芳仪日前承认接受承包商贿赂，以不举报上司贪污的事实。她今天被判坐牢九个月，以及缴交4万2475元罚金。（档案照）

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（早报讯）女经理收下超过5万元“封口费”不举报上司贪污，并用来购买名牌包、首饰和鞋子，被判坐牢九个月，以及缴交4万2475元罚金。

另外，她用赃款购买的所有奢侈品已被贪污调查局转卖，换取的9275元也将被充公。

被告是新加坡野生动物保育集团前设施管理经理陈芳仪（44岁），她共面对79项受贿及使用赃款消费的罪名，指她从2010年到2015年，共从承包商收下5万1750元贿金。她日前承认其中12项，余项交由法官下判时一并考虑。

法官下判时指出，本案的贿金数额甚大，贿赂期也长达五年，但考虑到被告马上认罪，因此作出以上判决。

在亲友陪伴下出庭的被告闻判时显得从容。她今天（3月30日）缴交了全额罚金，并从今天开始服刑。

zaobao.sg早前报道，新加坡野生动物保育集团去年爆出两名员工受贿的丑闻，除了被告外，另一人是陈芳仪的上司、前设施管理主管张鹏伟（54岁）。

张鹏伟涉嫌在2005年至2016年收取超过240万元贿赂，协助多家承包商以不当途径取得利益。

被告在2010年期间怀疑上司与承包商勾结，质问承包商工头时发现真相。对方却给了她一叠50元钞票，并劝她“保持安静，闭一只眼”。

她拒绝了这笔钱，但不久后对方再次给她一叠50元钞票，问她：“你老板都收钱了，你为何不要跟着收一笔？”　　

被告最终抵挡不了金钱的诱惑，每个月收下500元当作“封口费”，保证不会向高层举报上司受贿的事。她随后用赃款购买名牌货，包括多个名牌包、鞋子和首饰，也收下承包商的奢侈“礼物”。

张鹏伟与其他承包商的案件还在审理中。

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