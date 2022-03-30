受贿5万多元买名牌奢侈品 女经理判监九个月

（早报讯）女经理收下超过5万元“封口费”不举报上司贪污，并用来购买名牌包、首饰和鞋子，被判坐牢九个月，以及缴交4万2475元罚金。

另外，她用赃款购买的所有奢侈品已被贪污调查局转卖，换取的9275元也将被充公。

被告是新加坡野生动物保育集团前设施管理经理陈芳仪（44岁），她共面对79项受贿及使用赃款消费的罪名，指她从2010年到2015年，共从承包商收下5万1750元贿金。她日前承认其中12项，余项交由法官下判时一并考虑。

法官下判时指出，本案的贿金数额甚大，贿赂期也长达五年，但考虑到被告马上认罪，因此作出以上判决。

在亲友陪伴下出庭的被告闻判时显得从容。她今天（3月30日）缴交了全额罚金，并从今天开始服刑。

zaobao.sg早前报道，新加坡野生动物保育集团去年爆出两名员工受贿的丑闻，除了被告外，另一人是陈芳仪的上司、前设施管理主管张鹏伟（54岁）。

张鹏伟涉嫌在2005年至2016年收取超过240万元贿赂，协助多家承包商以不当途径取得利益。

被告在2010年期间怀疑上司与承包商勾结，质问承包商工头时发现真相。对方却给了她一叠50元钞票，并劝她“保持安静，闭一只眼”。

她拒绝了这笔钱，但不久后对方再次给她一叠50元钞票，问她：“你老板都收钱了，你为何不要跟着收一笔？”

被告最终抵挡不了金钱的诱惑，每个月收下500元当作“封口费”，保证不会向高层举报上司受贿的事。她随后用赃款购买名牌货，包括多个名牌包、鞋子和首饰，也收下承包商的奢侈“礼物”。

张鹏伟与其他承包商的案件还在审理中。