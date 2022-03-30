涉开车作状撞辅警 货车司机：辅警自己撞我车

（早报讯）货车司机违例停车中罚单，却涉嫌朝执法辅警飙脏话，甚至开车驶近作状撞人。司机不认罪，反指辅警自己走过来撞到货车。

被告王宏春（51岁）面对鲁莽行事和抵触防止骚扰法令三项控状。法庭日前展开审讯，控辩双方今天（3月30日）提交结案陈词。

这起事件发生在2019年1月23日早上11时15分许，地点是新民通道第36座旁的公共停车场。受害男辅警当时正进行执法行动。

根据控方的结案陈词，被告当时因为违例停在残疾人士停车位收到罚单，他开车离开停车场时，辅警仍在给其他骑士开罚单。

被告在审讯中声称，当时因为忘了拿东西，又把货车开回来，然后留下来看其他人是否也接到罚单，确保“公平对待”。

被告的货车停在辅警的电单车后方。根据辅警的随身录像机画面，他警告被告离开，否则将对他多开一次罚单。

被告却没有理会，反而朝辅警飙脏话。站在货车左侧的辅警再度发出警告，但货车向他渐渐逼近，左侧镜甚至撞到他的随身录像机。录下的片段也显示，货车当时清楚传来引擎声，控方指这证明被告当时驾驶货车，朝辅警的方向前进。

货车靠近辅警身子时才停下。辅警随后走到货车前，指示被告不要离开，说将报警指有人要撞他。

根据辩方说法，被告认为他停在辅警的电单车后方没有错，他因此感到生气，对辅警破口骂脏话。

然而，被告称他没有意图撞辅警，反指他正要开车离开时，辅警不让他走，还走向货车，导致随身摄像机撞到侧镜。

控方却指出，被告选择让货车的引擎开着，没启动手制动器，而且辅警站货车左侧时继续驾驶，被告照理应知道这些举止会危及他人的安全。

法官将择日发表裁决。（人名译音）