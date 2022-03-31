（早报讯）美国隔夜股市收低，道琼斯工商指数跌65点或0.19%，标普500和纳斯达克指数跌0.63%和1.21%。

本地股市昨天高开高走，新加坡海峡时报指数全日上涨8.71点或0.25％，闭市报3442.61点。

今日（3月31日）可关注股票：

1. 贤能集团（LHN Limited）已经就分拆和让旗下物流业务在新加坡交易所凯利板挂牌上市，提交了初步招股书。初步招股书指出，配售筹集的部分收益将用于扩大业务规模。LHN Logistics打算再购买至少20辆拖车头（prime mover）和至少70辆拖车，以更好地支持须要新加坡和马来西亚之间跨境运输服务的客户。有关计划将在今年起的两年内逐步进行。

其余收益将用于扩张计划。这些计划包括在位于卡尔道（Gul Avenue）的物流中心建立一个集装罐（ISO tank）补给站。

2. 华侨银行（OCBC）发布2021年年报。去年4月正式接任华侨银行集团行政总裁的黄碧娟的薪酬大约为763万元。薪金占112.8万元，293.7万元是花红，195.8万元为递延股份（deferred shares）。

3. 吉宝企业（Keppel Corp）总裁卢振华在今天发布的年报中说，胜科海事（Sembcorp Marine）和吉宝岸外与海事（Keppel O&M）的合并，以及剥离物流业务的计划都取得了良好进展。集团努力争取在2022年第一季度末签署最终协议。卢振华表示，2022年的重点将继续是加快集团的"2030愿景"计划。他也表示有信心，到2023年之前，可以实现并超越50亿元的资产套现目标。

4. 联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）指出，预先支付2022年1月1日至3月30日的每单位派息，实际上是1.1371分。通过私下配售持有新单位的投资者，将无权获得提前派发的派息，也不能参与优先献售（preferential offering）。

5. Adventus控股要求暂停交易。

6. 惠胜置地（Hatten Land）全资子公司Hatten Edge已经与一名新的商业伙伴签订了一份加密货币挖矿设施和服务协议。根据协议，集团将增加多达550台加密货币挖矿机，并部署在马六甲。该合作伙伴在东南亚有数百台加密货币挖矿机在运作。扣除相关运营和管理费用后，两家公司将分享开采加密货币的净收益。除非出现不可预见的情况，该协议将为惠胜置地截至2022年6月30日的财政年度的净资产和财务业绩做出积极贡献。