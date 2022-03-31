能源局延长系列援助措施至6月底 保障能源供应

（早报讯）全球正面临能源供应短缺问题，俄乌战争也进一步加剧天然气供应中断的风险。为确保我国的能源安全与韧性，能源市场管理局将延长一系列援助措施，至今年6月30日。

我国约95%的电力来自进口天然气发电。能源局今天（3月31日）发文告说，全球能源价格飙升导致发电成本大幅增加，首当其冲的是在本地电力批发市场购电的消费者，占约1%。

不过，能源局指出，久而久之，大多数消费者在续签电力合约时，也会面临更高的电价。同样的，选择受管制电价配套的消费者在每一季度的价格调整时，也必须支付更高的电费。

能源局说：“虽然我们无法保护消费者免受电费上涨的影响，但重要的是，全球波动不会阻断我们的电力供应，影响能源市场的运作。”

能源局自去年10月落实三大措施，以保障我国的能源供应。

首先是设立备用燃料设施，让发电厂可在需要时使用备用燃料发电。

再来，能源局也通知发电厂签订足够的燃料合同，以至少满足零售顾客的需求。

最后，能源局将在须要维持电力系统稳定时，引导电力公司使用备用设施中的燃料发电。

这些措施有助保障我国有充足的燃料和电力供应，并将今年首季的新加坡平均电力批发价（Uniform Singapore Energy Price，USEP）维持在每兆瓦小时（MWh）平均350元的价格。相比之下，去年第四季的USEP为每兆瓦小时平均460元。

能源局说，下来几个月，燃料价格进一步上扬或导致发电成本提高，进而推高USEP。

与此同时，能源局也自今年1月起，透过临时电力合约辅助计划（TRECS）与电力零售商合作，协助用电量较大的用户签订定价配套。

随着全球能源供应问题持续不断，能源局将延长上述措施与TRECS至今年6月30日。当局将紧密观察能源领域的情况，在必要时考虑进一步延长措施，或是推出新措施。

目前，能源局也同电力零售商胜科电力（Sembcorp Power）和吉宝电力（Keppel Electric）合作，为每月平均用电量介于四至50兆瓦小时的商业用户提供介于半年至三年的长期合约，其中两年和三年合约的定价为每千瓦时（kWh）25分。