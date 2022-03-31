受美国隔夜股市拖累 本地股市上午小幅走跌

（早报讯）俄乌和平谈判缺乏实质进展，美国隔夜股市收低，受拖累的本地股市上午小幅走跌。

本地股市今天（3月31日）开盘横摆，接着小幅走跌。截至中午休市，新加坡海峡时报指数报3434.79点，下滑7.82点或0.23％。

ING驻新加坡经济师卡内尔（Rob Carnell）对路透社说：“我们的市场主要受美国影响。美国股市出现抛售，反映了市场还在评估通货膨胀的威胁，以及美国联邦储备局将如何应对。”

“同时，在过去24小时内，市场对乌克兰的冲突作出了审慎且积极的回应，俄罗斯重新将注意力从基辅（Kyiv）转移，但情况看起来仍然相当不确定。”

美国周三隔夜股市全面收低，道琼斯工商指数跌65点或0.19％，标普500和纳斯达克指数跌0.63％和1.21％。

IG市场策略师叶俊荣指出，俄罗斯淡化和平谈判的进展，造成美国隔夜股市无法延续先前的反弹。他也说，地缘政治风险上升或下降，将持续影响市场走势。

为了因应通胀，据悉拜登政府正计划释放多达1亿8000万桶原油，以缓和俄罗斯和乌克兰的军事冲突所引发的油价飙涨。

受到这项消息影响，布伦特油价（Brent）上午一度下跌将近5％，每桶报108美元左右。美国西得克萨斯中质原油（WTI）则下跌超过5％，价格滑落到大约每桶102美元。

本地一些石油和天然气行业相关股票上午纷纷走弱，例如Rex国际（Rex International）和常青石油天然气（RH PetroGas）的股价下跌了1.41％和5.09％。

其他个股消息，惠胜置地（Hatten Land）全资子公司Hatten Edge已经与一名新的商业伙伴签订了一份加密货币挖矿设施和服务协议。

根据协议，集团将增加多达550台加密货币挖矿机，并部署在马六甲。扣除相关运营和管理费用后，两家公司将分享开采加密货币的净收益。除非出现不可预见的情况，该协议将为惠胜置地截至2022年6月30日的财政年度的净资产和业绩做出积极贡献。

惠胜置地上午涨了9.3％，截至中午休市报4.7分。