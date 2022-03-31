国际清算银行和金管局一同开发了监管分析平台

（早报讯）国际清算银行新加坡创新中心（BIS Innovation Hub Singapore Centre）与新加坡金融管理局（MAS）开发了一个结合监管数据与分析的新平台，以帮助监管机构辨别个别银行和银行系统的潜在风险。

这项名为Project Ellipse的项目，成功地展示了如何将监管数据和其他数据，如文章和新闻，整合到单一的平台上，以协助监管机构进行银行监管。

为了推动合作，国际清算银行将推出Ellipse合作社群，以分享、进一步测试、客制化，并将这项解决方案推广到世界各地的监管机构。

文告指出，Ellipse是首个在国际清算银行开放技术平台上发布的原型平台。国际清算银行的开放技术平台，是一个将统计和金融软件作为公共财产进行分享的新平台，从而促进国际合作和协调。

国际清算银行新加坡创新中心代理主任乐思寇（Ross Leckow）指出，监管机构需要准确和及时的信息来评估新出现的风险，并作出监管决定。“Project Ellipse现在为全球监管机构开发了一个具有潜力的工具，以进一步探索和合作制定共同的解决方案，提高监管机构的数据和分析能力。”

金管局副局长（金融监管）何恒心也说，科技的进步，使得监管者可以借助更细致、更及时以及更多元的数据来显著提高监管效率。“Project Ellipse清楚地展示了，收集和使用这类数据不一定是令人望而却步的，而是可以编纂、有效率、也具有成本效益的，甚至可以扩大至跨境使用。”

何恒心指出，金管局正在根据该局的监管需求，调整Project Ellipse的技术。金管局也期待和其他监管机构一同开发通用的监管科技。