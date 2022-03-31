扯安全距离大使口罩破口大骂 男女面控

（早报讯）一对男女在滨海湾金沙没戴好口罩，不听安全距离大使规劝，女子还趋前拉下大使的口罩，两人明天被控。

警方今午（3月31日）发表文告，指涉事的是一名54岁男子和47岁女子。

三名旅游局的安全距离大使于去年9月11日晚上约10时半在滨海湾金沙执勤，遇到两人没戴好口罩便上前劝告。

两人屡劝都不配合，并被指多次向安全距离大使高喊以及不客气的比手画脚。

女子甚至被指在过程中动手拉下一名安全距离大使的口罩。

根据此前的报道，在上述日期和时间，一名女郎和友人在滨海湾金沙的酒吧外，超时后还喝不停，员工也劝不动。后来，一名安全距离大使介入，但女子随即发飙扯下大使的口罩。

一名公众拍摄的视频显示，身穿白色连身裙的女郎看见一名安全距离大使举着手机拍摄时，就拉下自己的口罩走向大使。

她单手叉腰，问了几句话，然后伸手扯下大使的口罩；另一名大使则试图调解纠纷。女子没消气，继续朝安全距离大使发飙，接着双手叉腰。

男同伴随后也指着安全距离大使破口大骂，女子则拉着他的手臂，以阻止肢体冲突。

两人因在公共场所滋扰、在外没带好口罩而被控，女子也因对公务员动手而涉犯下刑事暴力罪。

使用刑事暴力妨碍公务员执勤的罪名一旦成立，最高可判坐牢4年、罚款，或两者兼施。