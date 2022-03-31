闯诊所偷还不够 男子造假药单骗咳药水

（早报讯）为咳嗽药水无所不用其极！男子夜闯诊所偷21罐咳嗽药水仍不满足，还伪造医生签名及印章做假药单，到各医院及综合诊疗所成功骗走多罐咳嗽药水。

林淳隆（译音，41岁）遭到逮捕后被控上法庭，他面对30项罪名，包括破门行窃、偷窃、伪造文书等。

监两年罚款吊牌

被告昨天（3月30日）承认其中11项罪名，余项交由法官下判时一并考量，被判坐牢两年、罚款2500元，以及吊销各级驾照一年。

根据案情，为了偷咳嗽药水，被告决定对一家他曾经求诊的诊所下手。

他在2020年5月10日凌晨时分，到了位于广东民路一带艾弗顿园的诊所后，打破了后方的窗口，闯进诊所内偷了21罐咳嗽药水。

诊所职员早上开工时，发现诊所被人闯入，调阅闭路电视后认出了被告，立刻报警。警方在三天后将他逮捕，但他已把咳嗽药水全喝光。

3天喝光21罐

被告后来保释在外，为了得到更多咳嗽药水，他用医生几年前开给他的药单，将医生的印章及签名剪贴到他伪造的药单上。去年4月1日，他拿着假药单到了某家综合诊疗所，成功从药房买了两罐咳嗽药水。

被告见计划成功，接下来两周又到其他的综合诊疗所及医院干案。为了不让药剂师查出问题，他还拜托朋友帮他假冒医生，回答药剂师的咨询。

由于伪造的药单太逼真，被告干案好几次都没被揭发，直到他在4月14日把普通的咳嗽药水改成了另一种药性较强，且不能从药房购买的药水，药剂师才发现问题，随之报警。