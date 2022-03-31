女佣94刀捅死女雇主 求改判误杀被驳回

（早报讯）在直落古楼洋房谋杀雇主被判罪成，女佣上诉求改判误杀，称自己案发时精神失常才狂捅女雇主94刀，遭最高法院上诉庭驳回。

上诉庭三司周四（3月31日）下午发表裁决时指出，没有客观证据显示女佣患有严重抑郁症或精神失常，法庭不认为她具备减轻谋杀罪责的理由。

这起凶案发生在2016年6月7日晚上约8时32分，印度尼西亚籍女佣达里雅蒂（Daryati，29岁）在直落古楼H巷一栋洋房二楼卧室厕所内，杀害59岁的女雇主萧金珠，过后被控谋杀罪。

案件于2019年在高庭开审，审讯中途，控方将原本须判处强制性死刑的谋杀控状，减轻至第300（c）条文的谋杀罪，刑罚是死刑或终身监禁。高庭法官邓碧云去年4月判被告谋杀罪名成立，须接受终身监禁。

代表律师今早（3月31日）进行上诉陈词时指出，被告案发时患有严重抑郁症，从她突然发怒狂捅雇主多达94刀这一点，便可看出她当时精神不正常；为此，被告理应可减轻罪责，法庭应改判她误杀即可。

精心布局显示具备思考能力

但三司驳斥，被告在案发前精心布局夺取护照与现金，甚至部署好袭击死者及自己过后的逃跑路线，这些都显示她具备一定的思考能力；此外，也没有充分证据说明她当时患有精神疾病。

早前审讯揭露，被告为萧金珠开始工作不久后就思乡情切，她渴望回返家乡却没钱买机票，护照也被锁在萧金珠的保险箱里。为取得护照与现金，被告动了杀机，在日记里画出洋房的地形图，部署好袭击萧金珠与逃走的路线。她也在洋房二楼藏好至少三件武器，包括两把刀子及一把铁锤。

案发当天，被告假意把一件烫好的裤子交给萧金珠，然后掏出刀子搁在对方脖子上，命令她交出护照。她接着把萧金珠拖进厕所，用刀猛捅，直至萧金珠倒地。萧金珠尝试爬起身，被告却无情地继续对她狂捅，导致她大量失血，全身挨了至少94刀，当场丧命。

萧金珠的丈夫王添顺当时在洋房的其他角落，他发现出事赶紧冲上二楼，结果也遭被告攻击。王添顺最终制服被告，用扎带绑住她的手腕，等警方前来逮捕她。