利用微软保修漏洞 少年骗56台电脑转售

（早报讯）利用微软公司在美国推出的保修计划漏洞换取至少56台崭新平板电脑，再转售赚取约19万元，干案时仅16岁的本地男子被判24个月缓刑监视。

现年20岁的被告面对11项控状，包括10项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及一项诈欺罪。控方以其中四项提控，被告上月认罪，今天（3月31日）被判接受24个月缓刑监视和完成80个小时的社区服务。

这起案件发生在2017年，由于被告干案时还未成年，媒体不可透露他的身份。

根据案情，微软当时为其Surface平板电脑提供保修计划，若电脑出现缺陷，顾客只须提供有效的电脑保修编号，就可先换取一台新电脑，再把有缺陷的产品还给公司。

这个保修计划只提供给微软的美国企业顾客。被告在网上结识美国籍同伙贾斯丁·大卫·梅（Justin David May），两人共谋利用漏洞行骗。

被告先以25美元在网上购买不明人士的平板电脑编号，再通过微软网站或打电话呈交电脑编号、假名和个人资料，并以贾斯丁提供的美国住址接收新电脑。

平板电脑送到后，贾斯丁留下其中几台，再把其他的电脑寄来新加坡给被告。

被告接着在网购平台Carousell上，以每台1700元至2500元转售这些电脑。微软在三个月内给他们送出至少56台平板电脑，总值14万3144美元（约19万新元）。

美国联邦调查局在2018年5月通知新加坡警方被告的罪名，被告落网后承认前后售卖了75台电脑，但当局无法查出他如何获得其他19台电脑。被告称他后来把所有利润投入购买虚拟货币，但在2018年市场崩盘时失去一切。