丈夫澄清：怀孕36周妻子未必是在国大医院流产

（早报讯）怀胎九个月的孕妇产道流血，送往国大医院发现胎儿已没了心跳一事，男事主今午（3月31日）发贴文澄清，妻子可能并不是在国大医院流产的，并感谢院方救治妻子。

王乙康：请多保重

针对男事主的贴文，卫生部长王乙康留言道：“请多保重，并代我向夫人转达我的问候。”

面簿账号名为“Mee Pok Tah”的网民早前贴文称，怀有36周身孕的妻子在3月15日晚上产道出血，被紧急送往国大医院后两个小时内无人看诊，期间妻子血流不止，胎儿最后不幸死亡。

男事主今天（3月31日）下午再贴文说：“经过几次与国大医院的会面，我们得以澄清事实。首先，我的妻子在家时流血不止，送抵医院时情况已经有所缓解，但并没有完全停止。”

男事主也说，妻子在急诊部的两个小时期间，护士的确有多次检查她的情况。

根据医院所提供的信息，夫妻意识到胎儿可能不是在妻子于国大医院急诊部就诊时死亡。

”我意识到自己先前的贴文导致对医院人员的揣测和谩骂，在此我为自己的无心之过道歉。在与院方澄清事实后，我感谢他们救治了我的妻子。”

男事主在贴文的最后代表妻子说，事件已告一段落，两人不会再评论此事。

国大医院受询时说，院方了解夫妇正经历困难时期，并会在他们需要宽慰时继续给予支持。