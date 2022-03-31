15人因触犯交通规定遭罚款

（早报讯）15人因车辆不符合废气和噪音排放标准、或在开车时用手机，在执法部门展开的联合执法行动中被罚款。

警察部队、国家环境局和陆路交通管理局，昨天（3月30日）在北部地区展开联合执法行动，取缔在路上违反规定的公路使用者。

环境局今天在面簿专页贴文说，共有15名汽车、电单车及商用车驾驶者因触犯不同交通规定而遭罚款。违规行为包括在驾驶时使用通讯设备，以及车辆不符合废气和噪音排放标准。

环境局指出，汽车尾气是造成新加坡空气污染的原因之一。为了维持健康和清洁的生活环境，教育驾驶者减少汽车尾气和噪音排放是非常重要的。

“本地和进入新加坡的外国注册车辆，都必须符合环境保护和管理（车辆废气）条例所规定的废气和噪音排放标准。违规的外国车辆可能会被拒绝入境，并面对处罚。”

贴文也强调，环境局、警方和路交局会随机展开执法行动。公众也可提交车牌号码、违规地点、日期和时间等信息。向当局举报违规者。