本地吹起隧道内停车拍“艺术照”歪风

（早报讯）本地吹起在隧道内停车拍“艺术照”的歪风。继多辆本田汽车停车拍照风波后，网络上又出现两起类似事件，行径大胆出格。交警正着手调查，并吁请驾驶人士勿随意在车道上停车，这样的行为不但触法也危害他人。

zaobao.sg早前报道，上周六（3月26日）晚上，至少七辆本田思域（Honda Civic）停在森路（Sime Road）隧道内。照片显示，这些车子的款式相同，但外型各异，当中一些相信经过非法改装。

这七辆车子似乎把车道当成展示台，整齐斜放在一条车道上，只要有车开过来，随时可能发生车祸。

上述事件被揭发后，网上又流传两组据悉是今年2月和3月拍摄的照片和视频，至少有两组人及至少九辆车子，在地点不明的隧道弯道前摆造型拍照。

在2月发生的事件中，照片里的两辆本田Fit、一辆三菱Lancer和一辆福士伟根Golf，停放在两条车道上。

一名黑衣男子穿着“Not Gonna Stop”（不会停歇）字样的衣服，背朝着镜头张开双臂。另一名车主更从驾驶座伸出右手比出中指。

在3月发生的事件则显示，视频中五名男子分别将五辆车子停放在隧道内，占据两条车道，配上亢奋的背景音乐，展示车子间相互竞速飙车。

新加坡警察部队发言人受询时证实，交警已知悉这一系列事件，调查工作在进行中。

根据公路交通法令第122条文，驾驶者不得在可能构成危险、阻碍交通或造成他人不便的情况下，将车子停在任何道路上。另外，在第143（7）条文下，任何人不得未经警方许可，在道路上进行活动。

在公路交通法令第122条文下，罪成可被判罚款高达2000元或坐牢长达三个月，或两者兼施。重犯者则将面对高达5000元罚款或坐牢长达半年，或两者兼施。