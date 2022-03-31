自导自演“假偷窃案” 两青年被判刑

（早报讯）因为赌博输钱，兼职送货员与朋友共谋一起自导自演的“假偷窃案”，送货员让朋友充当“小偷”窃走货车内的1万5000多元，自己则通报老板并报警谎称货车被洗劫一空。

两人原本打算瓜分这笔赃款，但送货员还未从朋友手中拿到钱，朋友就被警方逮捕了。两人事后被控上法庭。

两名被告是郑勇劲（21岁）和万鹏恩（23岁），两人于2019年在网络赌博平台认识。

郑勇劲去年底认罪后，被判缓刑监视一年半。万鹏恩面对一项欺骗和一项失信的控状，他今天（3月31日）承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑，被判坐牢五个月。

根据案情，郑勇劲案发时是一家餐饮公司的兼职送货员，主要负责驾驶公司货车运送食材，并会将收到的现金放在一个塑料袋中，再把塑料袋放置在货车内，回公司后转交给老板或会计员。

2020年底至去年初，郑勇劲因赌博输掉1万元，刚好万鹏恩当时也在找工，两人于是合谋从郑勇劲公司的货车内偷取现金。

去年1月5日，郑勇劲告诉万鹏恩，两天后他会开货车到班丹环道，后者可趁他下车取货时，跳上未上锁的货车取走现金，并把货车布置成被破门行窃的样子，事成后两人再分赃。

由于万鹏恩前曾多次跟郑勇劲到上述地点送货，因此熟知货车的停放位置。

去年1月7日凌晨1时许，万鹏恩按计划偷走货车内的1万5850元现金。为了让“偷窃案”更加逼真，万鹏恩还偷走郑勇劲的手机和一些文件。

郑勇劲后来通报老板这起“失窃案”，为了避免老板起疑，他还按老板指示报警，谎称货车上的财物被偷走。

另一方面，万鹏恩得逞后，花掉其中的5000多元，包括用来买金饰。

警方接到通报后展开调查，迅速追查出万鹏恩的身份，将他逮捕归案。

万鹏恩当时尚未将赃款分给郑勇劲就落网，剩余的1万零376元也被起获。

庭上没有揭露，警方如何揭发这起“假偷窃案”。（人名译音）