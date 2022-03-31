骗近60万元进行丰胸护理 金融分析师判监四年四个月

（早报讯）想做丰胸护理无奈口袋不够深，女金融分析师在短短四个月内骗了75名友人近60万元。被受害者催债时，她甚至报假案称落入投资骗局蒙受巨大损失，企图撇开责任。

新加坡籍被告刘欣莹（27岁）今天（3月31日）承认77项欺骗及报假案的控状，控方以其中20项提控，被判坐牢四年及四个月。

庭上揭露，被告至今已偿还12万8151元，并已宣告破产。

案情披露，被告2018年中到丰胸美容院Tokyo Bust Express进行一次免费护理后，就开始定期进行护理。她在一年半内，花了超过63万元在丰胸护理上，其中近60万元是骗来的。

受害者包括被告的老同学、同事和友人。被告借钱的借口包括父亲欠债、母亲出意外、要付公寓首付款等。被告的友人听到被告编造的故事后，通常都会给予帮忙。

2019年8月至11月，被告共欺骗了75人，将骗得的59万4896元全都花在丰胸护理上。

根据案情，被告的一名男友人甚至借了12万1500元给她。被告先谎称家人陷入经济困境，再称亲戚需要大笔钱赔偿受伤的员工，一次又一次开口借钱。

两个月后，被告声称她已归还2万1000元，但男友人查看银行户头时发现她仅转账1元。余款至今仍未偿还。

另一名受害者是被告在初级学院认识的朋友。他听被告想借5万元，要求先与她见面了解情况。被告却在电话上谎称，她正向银行申请贷款，并用名下的房地产作抵押，还给受害者看地契。受害者最终借出1万元，这笔钱至今也没有归还。

欠债累累的被告，甚至在2019年11月报假案声称自己落入投资骗局损失34万8000元，借此向受害者谎称自己被骗，以逃避还债的责任。

数名受害者觉得自己被骗后，设立群组讨论这件事，才揭发事件的真相。其中一人后来联络上被告，并陪她到警局自首。

律师：被告因自卑沉迷丰胸护理

代表律师求情时表示，被告因为自卑而沉迷于丰胸护理，一时失控才到处向人借钱。律师指出，被告并不是出于贪婪干案，这是她首次触法，因此请求法官轻判。

控方则指出，被告利用多名朋友的友谊和信任，从中谋取私利。她也预谋干案，并故意找多名受害者，向每人借取小数目以避开嫌疑。

在父亲陪同下出庭的被告，闻判时显得冷静。她将在今天开始服刑。（人名译音）