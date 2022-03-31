4月4日起 医院和住院护理设施可恢复探访

（早报讯）下周一（4月4日）起，医院和疗养院等住院护理设施可恢复面对面探访，但病患、住户和访客必须已完成疫苗接种。

为减轻医护人员的负担，卫生部早前宣布禁止公众到医院和住院护理设施探访，直到4月3日。

卫生部今天（3月31日）发文告说，随着新增冠病病例下降，医院和住院护理设施的情况也开始改善。不过，由于这些地方住着弱势病患和住户，访客必须遵守安全管理措施，以更好地保护他们。

只有完成疫苗接种的病患、住户和访客可获准探访。若因为健康理由无法接种，卫生部也会允许探访，但鼓励他们在探访前自行检测。

在特殊情况下，院方可酌情放宽探访措施，允许未完成接种的访客探访病危、年幼、快要分娩或刚生产，以及需要看护者额外照料的病患。不过，这些访客必须出示在探访前24小时内，由专人监督进行的抗原快速检测（ART）阴性结果。

住在医院的病患每次最多只能有两名访客探访，病危患者则允许登记五名访客。卫生部提醒访客时刻戴上具备过滤功能的口罩，避免坐在病床上。访客也不准在病房里吃喝，或使用病房里的厕所。

疗养院等住院护理设施的住户，则可指定四名访客，但每次只能有一名访客探访，时限为30分钟。

卫生部吁请病患、住户和他们的至亲，在恢复探访后继续遵守安全管理措施。当局也会根据疫情形势评估和调整探访措施。