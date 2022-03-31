国大前职员和两人共谋 以假报价单骗逾35万元

（早报讯）国大前实验室执行员向两名朋友借钱，后来为还债竟与他们共谋欺骗，以虚假的报价单在两年多内欺骗国大逾35万元。

被告廖晋乐（33岁）原本在新加坡国立大学高级二维材料中心工作，目前已不受聘于国大。他今天（3月31日）承认11项抵触防止贪污法令和欺骗罪名，被判坐牢20个月及两周。

另两名被告当中，陈伟杰（33岁）今天也承认罪名，案件展期下判。顏怡安（34岁）的案件则在审理中。

根据控状，三人从2017年11月至2020年2月期间，共欺骗国大发放35万8873元。

案情显示，廖晋乐约五六年前开始向两人借钱，后来又从合法借贷公司借钱支付婚礼和装修屋子。但两人借给他的钱附带20%高利息、20%“行政费”以及每日100元的滞纳金，被告不久后债台高筑，才兴起欺骗国大的念头。

身为实验室执行员，被告被授权为采购项目寻找供应商。顏怡安和陈伟杰于是各自成立公司，专门申请被告负责的采购项目，被告则确保这些公司顺利标得项目。顏怡安和陈伟杰与被告达成协议，让被告使用其分得的份额偿还欠下的利息。

贪污调查局早前发文告指出，这些公司的部分货物存在供应短缺问题，或根本没有送货。

当采购项目的价值超过5000元，国大要求至少三家供应商的报价单。顏怡安和陈伟杰就以数家公司的名义，呈交虚假报价单，并与被告私下定好哪家公司将顺利标得项目。被告知道这些公司实际上都由一人掌管，但没有向国大坦白真相。

为了掩盖痕迹，被告还劝顏怡安在各个报价单写下不同名字和联系号码。被告甚至撰写报价单的内容，让陈伟杰复制使用，确保报价单以较专业的方式呈现。

代表律师求情时称，被告向两人借钱导致债台高筑，面对重重压迫才干案。律师也指出，大部分利润都进入另外两人的口袋。控方反驳，被告使用获取的利润还债，也算是从这诈骗计划中获益。