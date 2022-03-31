《新加坡投资者尽责治理原则》修订版 鼓励签署企业每年提交尽责治理证据

（早报讯）推广“尽责治理”（Stewardship）理念的《新加坡投资者尽责治理原则》（简称SSP）配合市场的最新发展做出修订，包括把环境、社会和治理（ESG）原则纳入投资决策。

尽管遵守这套原则仍然属自愿性质，但修订版鼓励奉行有关原则的签署企业（signatories）每年向指导委员会秘书处提交尽责治理的证据。

亚洲尽责治理研究院（Stewardship Asia Centre）周四（3月31日）是在“2022年尽责治理亚洲圆桌会议”上，发表了该原则的第二版。这是有关原则2016年出台以来首次进行修订。修订得到金管局和新加坡交易所的支持。

这项实体活动周四是在圣淘沙名胜世界的逸濠酒店（Equarius Hotel）举行。

新加坡金融管理局司长（市场政策与基础架构）黄慧梅通过视频连接讲话时说，SSP与金管局监管框架相辅相成。

她指出，金管局通过条规和监管等推动市场的良好行为和成果，尽管这种自上而下的努力有助于导向实现当局最终目标的道路，但要真正推动变革和取得具体进展，仍要有由下而上的集体努力和集体责任感来促成，这就是SSP的精神所在。

自SSP推出以来，人们日益认识到气候变化，以及环境、社会和治理(ESG)的风险，对经济和金融的重大影响。这些风险包括供应链受到自然灾害的破坏、气温升高导致数据中心冷却成本增加，以及在高水灾风险区建筑等一类资产的冲销（writing-off）。

黄慧梅指出，随着对ESG风险的意识提高，投资者尽责治理的概念也随之发生变化，修订的SSP强调创造、改善和维持长期价值，并明确要求将ESG纳入投资决策。

另一方面，亚洲尽责治理研究院、欧洲工商管理学院霍夫曼全球商业与社会研究中心（INSEAD Hoffmann Global Institute for Business and Society）和海峡时报周四也推出新奖项“尽责治理领导25”（Steward Leadership 25，简称SL25），并接受提名。

这将是一项常年奖项，表扬在引领尽责治理方面有卓越表现的25家企业。提名活动将在6月30日截止，得奖者将在今年11月30日举行的尽责治理领导峰会上出炉。