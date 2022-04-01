（早报讯）4月中起，短期访客可在我国付费接种冠病疫苗和追加剂，目前他们不能在我国的全国疫苗接种计划下注射疫苗。

卫生部会在日后公布更多详情，包括接种费用以及提供接种服务的医疗供应商。当局也鼓励所有符合条件却还未接种追加剂的旅客尽快接种。

新加坡从昨晚（3月31日）11时59分起，实行简化的疫苗接种者旅游框架（Vaccinated Travel Framework），允许所有完成冠病疫苗接种者入境我国。

卫生部昨晚发文告说，不论是否已接种疫苗，12岁及以下孩童都可在疫苗接种者旅游框架下入境我国。

在抵达新加坡至少14天前，完成接种世界卫生组织紧急使用清单疫苗的旅客，也可在这个新框架下入境我国。

上述两类航空或海路旅客须在出发的两天前进行离境前检测，抵新后无须再做检测或履行居家通知。

至于在国外接种疫苗、接种记录未反映在全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry）的旅客，他们在“合力追踪”（TraceTogether）应用中的接种状态将显示为“完成接种”为期30天，以便他们进入实施疫苗接种差异化措施的场所。

若他们在新加坡逗留超过30天，则须把接种记录输入全国疫苗接种名册。这意味着，他们可能须再接种多几剂疫苗，以符合新加坡的疫苗接种要求。

卫生部解释，这项规定不适用于12岁及以下孩童，因为这些孩童不论是否已接种疫苗，都可进入实施疫苗接种差异化措施的场所。