（早报讯）美国隔夜股市全面下挫。道琼斯工商指数跌550点或1.56%，是两年来表现最差的一个季度。标普500和纳斯达克指数也下跌了1.57%和1.54%。

缺乏利好因素促使本地股市低开低走，新加坡海峡时报指数昨天（3月31日）闭市报3408.52点，下滑34.09点或0.99％。

今天（4月1日）可关注股票：

1. 新电信（Singtel）和AustralianSuper拥有的Australia Tower Network（ATN）宣布，将以35.8亿澳元（约36.3亿新元）收购澳大利亚领先的电信塔基础设施供应商之一Axicom。Axicom拥有并经营着大约2000个电信站点。

去年11月，AustralianSuper从新电信手中收购了ATN的70%股权。在收购Axicom后，新电信在ATN和Axicom合并后的业务中的持股比例将为18%，AustralianSuper为82%。

2. 长益集团有限公司（TA Corporation Ltd）以865万元脱售位于珊路（Shan Road）12号的12 ON SHAN。集团估计可收获855万元净收益。偿还以该物业为抵押的借款后，净额将用于集团的一般营运资金。

3. 先锋医疗产业信托（First REIT）成功为新加坡首只医疗保健社会债券定价。这批五年期的担保债券本金总额为1亿元、票息率3.25%，预计将于4月7日发售。债券将在新加坡交易所挂牌上市，发售和最低交易整数为25万元。

4. 无招牌海鲜（No Signboard）位于滨海艺术中心购物坊（Esplanade Mall）的No Signboard Seafood Esplanade，从今天起结束营业。董事会认为，鉴于集团目前的财务状况，此时关闭该店面以降低经营成本最符合公司的利益。该店是亏损的，关闭该店预计将对集团截至今年9月底的本财年的合并净有形资产和每股盈利作出积极贡献。