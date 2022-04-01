新马陆路关卡今早车流人流减少

（早报讯）新马陆路关卡全面开放首日早晨，与“越堤族”半夜抢先通关的情况相比，今早的车流量和人流明显减少。

《联合早报》记者从兀兰关卡步行，途径新柔长堤前往马国，全程通畅无阻，不到半小时就顺利通关。不少“越堤族”天未亮便启程，希望避开人龙和车龙。

记者今天（4月1日）清晨5时抵达兀兰关卡，未见昨晚通关前夕的排队人潮，只有少部分人在德士站等候。

一些受访者表示，今天凌晨12时看到不少人第一时间越堤，令他们十分期待，也想赶快与亲友重聚，因此彻夜难眠。受访者也说，为了避开交通堵塞选择提早出门，没想到通关情况远比想象中顺利。

据记者观察，凌晨5时的人潮较多，但行人步行时井然有序，约20分钟可走完长堤。6时30分左右人潮渐少，陆续有马国巴士公司汉达英达（Causeway Link）的短程巴士接载乘客往返新马关卡。据观察，早晨7时30分，有超过100人在兀兰关卡等待搭乘这个短程巴士。

驾驶私家车和电单车出境的车辆也相当少，直到早晨7时许才开始增加。即便如此，车辆可驶到任何一个运作中的出境柜台通关，无需等候。

移民与关卡局的工作人员在自动通关管道协助遇到问题的旅客。

拎着大包小包返乡见妻儿的纪家泉（49岁，护士）说，通关过程十分顺畅。

驾驶私家车和电单车出境的车辆相当少，直到早晨7时许才开始增加。（蔡家增摄）

他透露，自己早前已购买了陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）巴士车票，原定今天下午返回马国。为了早点见到妻儿，他决定步行越过长堤。

“接获新马陆路边境开放的消息后，我就决定放弃我的VTL车票，希望能早点见到妻子和孩子。”

在新加坡求学的江应杰（21岁）说：“我三个月前来到新加坡求学，很挂念在马国的亲人和朋友。”