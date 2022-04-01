本地股市上午窄幅震荡

（早报讯）市场持续评估俄乌地缘政治风险和中国经济遇到的阻力，亚洲市场普遍悲观，本地股市上午维持窄幅震荡。

迈入今年第二季的首个交易日，本地股市今天（4月1日）开盘下滑4.59点或0.14％。股市上午持续在3399点至3414点之间震荡，截至中午休市报3410.32点，略微上扬1.80点或0.05％。

日本、香港和韩国股市上午下滑，跌幅介于0.5％至0.8％。

IG市场策略师叶俊荣指出，市场原本对俄乌冲突可能停火的乐观情绪在一夜之间大幅消退。“这一次，乌克兰总统泽连斯基说，预计不会有快速的解决方案，乌克兰正准备迎接俄罗斯新的攻击。”

叶俊荣认为，俄罗斯威胁切断欧洲的天然气供应，将造成市场出现更大幅抛售。

在亚洲方面，叶俊荣指出，不断上升的冠病确诊病例继续对中国的清零政策立场构成挑战。“最新的采购经理指数萎缩程度超过预期，这显示城市封锁对经济造成了初步影响。”

俄乌冲突和全球股市疲弱，促使黄金创下了自2020年中以来的最大季度涨幅。黄金现货价格在第一季涨了5.92％，期货价格涨了6.60％。

辉立Nova资深经理桑杜（Avtar Sandu）指出，黄金市场一直很有韧性。“作为一种可行的避险工具而重新获得青睐，投资者很有耐性地等待低点买入。金融业许多分析师预测美国可能会陷入另一次经济衰退，因为美国联邦储备局准备大幅加息以应对通货膨胀。”

联储局将于4月6日发布上一次的会议记录，届时市场将更清楚接下来会否一次过加息50个基点。

富瑞金融集团分析师古哈（Krishna Guha）指出，虽然言之尚早，但美国加息还没有推高本地的基准利率，这令人对银行的净利息收益率（NIM）增长感到担忧。

考虑到停滞性通胀（Stagflation）的威胁，古哈调低了本地银行的贷款增长预测，并预料银行的信贷成本将增加。古哈也说：“不时的波动可能会限制市场参与，抑制非利息收入的增长。”

古哈将星展（DBS）、华侨（OCBC）和大华（UOB）的评级下调至“持守”，他给予三家银行的目标价是32元、12.5元和32元。