“新康母健幼之旅”研究 协助超重女性改善孕前至产后健康情况

（早报讯）竹脚妇幼医院将与协作机构针对超重女性展开研究，了解参与者在孕前和产后与孩子的健康情况，旨在提供及早的介入引导，协助母亲在孕前改善身心健康素质，降低怀孕期间的并发症风险。

名为“新康母健幼之旅”（Healthy Early Life Moments in Singapore，简称HELMS)的研究，由竹脚妇幼医院联同连氏基金会和肠道微生物疗法，以及研究公司爱美力私人有限公司（AMILI Pte Ltd）推出，对象为500名超重女性。未来四年，连氏基金会将投入400万元支持研究。研究会跟进了解参与者在孕前，以及产后两年与孩子的健康状况。

竹脚妇幼医院内分泌科主任兼资深顾问医生叶国平教授指出，研究的目的是发展一个长期的模式来改进母亲与孩子的健康素质，旨在避免代谢疾病（metabolic disease）在家族产生。在女性孕前阶段及早介入，协助她们建立良好习惯，有助于改善受孕机会，降低怀孕期的并发症风险。

有更多数据显示，母亲在孕前或产后有代谢疾病的风险，也会影响孩子的健康。HELMS将从孕前到产后，为参与女性提供实用信息与护理。

竹脚妇幼医院早前进行的母婴长期研究S-PRESTO（Singapore PREconception Study of long-Term maternal and child Outcomes）等也发现，在超重孕妇当中，孩子的健康发展与母亲在孕前和怀孕时期的健康有明显关联。代谢情况差的女性受孕机会也较低，尤其是超重者。

在这项研究中，HELMS将通过“六P”指标来引导参与者改善健康与生活方式，包括份量、比例、欢愉、时间、运动和心态（Portion, Proportion, Pleasure, Period, Physical activity and Psychology），例如在“欢愉”的指标方面，建议参与者减少食用零食与含糖饮料，每天最好不超过一次；在“运动”的指标方面，建议每周至少运动150分钟。

借助电子平台e-HELMS，参与者可以通过手机和可佩戴配备，了解自己的运动量、睡眠习惯、运动量与饮食等。

新康母健幼之旅是新保集团杜克—国大妇幼保健研究所(简称MCHRI)的项目，有意参加研究的女性可拨打63943991，或电邮lai.lan.tian@kkh.com.sg了解详情。