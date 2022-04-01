国会周一复会 两部长对通胀和商业成本发表部长声明

（早报讯）俄乌战争导致油价和物价飙升，财政部长黄循财和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙将在国会周一（4月4日）复会时，针对通货膨胀和商业成本发表部长声明。

根据今天（1日）发布的国会议程，议员共提呈87道口头询问，其中15道针对近期俄乌战争导致的油价上涨和通货膨胀加剧对人们带来的影响。

俄乌战争造成能源和食品价格大涨，加剧全球通货膨胀问题，布伦特原油价格一度冲破每桶130美元，目前回落到100美元左右的水平。

武吉巴督区议员穆仁理、三巴旺集选区议员佳馥梅和林伟杰医生、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉和盛港集选区议员蔡庆威等，将在国会询问政府是否有意暂时降低汽油税或提供回扣，以帮助国人应对油价上涨的负担。

裕廊集选区议员谢曜全也询问，如果全球出现停滞性通胀（stagflation，简称滞胀），政府将推出哪些措施帮助企业，尤其是中小企业以及中低收入者。

义顺集选区议员陈浍敏则询问，油价上涨可能推高食品价格，以及消费者应如何举报投机性的涨价。

另外，国会也将对日前出台的女性发展白皮书进行辩论。白皮书内容涵盖五大方面，即职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变，希望在未来10年通过25个行动计划提升女性地位，打造更公平与包容的社会。