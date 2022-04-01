醉夫妻大闹酒店 砸物飙骂被罚款

（早报讯）参加好友婚礼后喝得烂醉，夫妻大闹酒店大厅，砸东西还骂人，结果被罚款。

这对夫妻是符永耀（32岁）以及张凯琳（29岁）。符永耀面对三项醉酒闹事、辱骂公务员、以及辱骂他人的罪名，张凯琳则面对七项醉酒闹事、恶作剧、辱骂公务员、辱骂他人、动粗以及在公共场所没戴好口罩的罪名。

两人分别承认两项及三项罪名，余项交由法官考虑后，分别被判罚款4100元以及6300元。

根据案情，这对夫妻在去年3月21日下午，到赞美广场（CHIJMES）参加好友的婚宴。两人喝了很多酒，事后到了新人位于费列塞街（Fraser Street）安达仕酒店的酒店房里继续喝，傍晚时分离开时已烂醉。

夫妻俩离开酒店房到了大厅坐下，妻子不知何故突然发酒疯，推倒两张花岗岩桌子砸在地上。当她再打算对沙发下手时，朋友上前阻止，她瘫坐在地上。

同时，坐在沙发上的丈夫似乎快要呕吐，一名员工立刻上前帮忙，妻子见状，竟对员工飞踢一腿。

几名酒店员工管不住两人，叫来了德士，想把夫妻送走，怎知丈夫从沙发摔了下来，跌伤了手指，酒店人员只好叫救护车。

妻求情称 患抑郁症

救护人员到场后，丈夫开始发飙，不让检查，还连爆粗口，直到救护人员拨电向警方求助，他才冷静下来。

警员到场后，轮到妻子发狂，开始大喊大叫，对警员爆粗口，警员因此将两人逮捕。

代表律师求情时说，妻子患有抑郁症等精神疾病，精神科医生说她因为喝了太多酒，导致这些精神病病情发作，事情才会闹到这么大。

法官下判时指出，妻子不是因为病情才喝酒，而是为了欢庆朋友新婚自己选择了喝酒，但考虑到她做出了赔偿，夫妻俩也都及早认罪的份上，对刑罚做出了一定的调整。（人名译音）