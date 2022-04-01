峇淡岛渡轮来回30元 网友申诉订不到船票

峇淡岛中心渡轮码头重新开放后，三家渡轮业者恢复服务，有的甚至主打来回30元特价，其他受访业者指出不会打削价战。

《新明日报》昨天（3月31日）报道，原本我国只有到峇淡岛侬沙的码头才能免签，但上周印尼政府调整政策，只要是我国公民和亚细安国籍的本地永久居民，到峇淡岛民丹岛的多个码头下船都能免签，而峇淡岛中心码头是其中之一。这个早前因疫情关系暂时关闭不开放给国际渡轮的码头，已在3月30日重新迎宾。

这个许多国人疫情前常使用的码头开放后，三家渡轮业者也都陆续恢复或是推出更多班次。

早前因为峇淡岛中心码头没有开放，BatamFast每天一班得转给另一家业者，因此来回票价一度增至116元，但开放后可以自己营运，负责人蔡春龙表示价格已调整回80元。

Sindo Ferry昨晚宣布4月2日起恢复班次，和BatamFast合作，每天往返4班次。营业经理刘泽耀表示，一拿到印尼和新加坡当局的批准后就尽快推出服务，下来将观察需求看是否要调整。

Majestic渡轮公司则在几天前宣布重启时，在面簿打出来回船票只需要30元。不过，有网民留言称网站找不到这个价格，而且网上订票大部分日期都显示没有班次。记者上公司网站购票也确实发现上述情况，只找得到往返80元，甚至100元的船票。

记者过后致电查询，被告知30元船票可以到现场购买或是电邮预订，而目前仍是促销期。至于船票日期，因为不确定因素，所以只开卖当天和隔天船票。

针对有同行推出30元促销价，BatamFast和Sindo Ferry的代表都表示无意打削价战，毕竟现在恢复的船班也不多，而加上成本大涨，80元是合理价格。