持刀冲向警察被开枪制伏 男子加控三罪

（早报讯）被指在组屋底层的走道砍伤一名男子后，到金文泰警署外持刀冲向警察而被开枪制伏，49岁男子今天（4月1日）被加控三项刑事恐吓罪名，指他事发前在组屋底层持刀冲向另外两名男子和一名女子。

被告苏舟威（译音，49岁）早前被控一项持危险武器伤人和一项刑事恐吓的控状，指他在2月17日晚上约8时40分，在金文泰第1道第420A座组屋底层砍伤一名41岁男子，并于当晚8时55分到金文泰5道的警署外，持刀冲向警员。

案件今天过堂时，被告被加控三项刑事恐吓控状。控状指他于2月17日晚上8时39分至42分，在金文泰第1道第420A座组屋底层，持刀冲向32岁男子、59岁女子和61岁男子。控状未提及三人的关系。

庭上早前揭露，被告自2005年开始在心理卫生学院接受治疗，他曾在2019年6月9日蓄意伤害公务员，因此在2020年2月5日接到两年的有条件警告。不过，他被指在这期间再犯，并在去年9月16日因母亲没帮他买万字票，违反个人保护令朝母亲丢喷雾罐和塑料瓶而被捕。

控方：被告或危害公众安全 应继续还押

他之后相信获得保释，结果又被指犯案。控方说，由于被告的精神状况和他可能再次对他人使用暴力，若他获得保释可能对公众构成危险，因此要求法官让他还押，获得法官批准。被告早前被控上庭后，还押至今已一个多月。

根据警方早前发的文告，被告案发时涉嫌砍伤一名素不相识的男子后，搭德士到金文泰警署外大闹，而且不听警告，过程中突然持刀冲向一名警员，最终遭警员开枪击中左臂。

被袭击的男子当时右手臂和手腕受伤，在清醒的情况下送院。被告中弹后也被送院，隔天被控上庭。