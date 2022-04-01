涉扯下安全距离大使口罩 夫妻大闹金沙被控

（早报讯）一对夫妻被指在滨海湾金沙时没把口罩戴好，对安全距离大使大声嚷嚷，妻子甚至还涉嫌扯下安全距离大使的口罩，两人今早（4月1日）被控。

被告是54岁的英国籍男子克莱夫（Clive Ainsley Griffin）和他47岁的本地妻子克拉丽尔（Clariel Griffin）。

两人都面对公共滋扰，以及在外没戴好口罩的罪名，克拉丽尔也因对安全距离大使动手，而面对多一项使用刑事暴力妨碍公务员执勤的罪名。

控状显示，事件发生在去年9月11日晚上10时20分至11时许，地点在滨海湾金沙。夫妻被指在这个时段不仅没戴口罩，也涉嫌大声嚷嚷和比手画脚，对公众造成困扰。

克拉丽尔也被指扯下一名女安全距离大使的口罩，有意阻碍公务员执行职务。

zaobao.sg昨天（3月31日）报道，根据警方文告，三名旅游局的安全距离大使当时在滨海湾金沙执勤，遇到两名被告时，好几次上前劝诫。

两人一直不肯配合，多次向安全距离大使高喊，触犯上述罪行。

夫妻俩今早一起面控，并表示打算先咨询法律意见。他们将在本月22日再出庭。

根据婚姻注册局资料，两人在2015年9日注册婚姻，已结婚超过六年。资料也显示，克拉丽尔的中文名是黄佩琳（译音，Wong Pei Ling）。

没戴好口罩的罪名若成立，触犯者可面对最高一万元罚款、最长六个月监禁，或两者兼施；共自扰罪名则附带长达三个月的监禁、罚款、或两者兼施。

使用刑事暴力妨碍公务员执勤的罪名一旦成立，最高可判坐牢4年、罚款，或两者兼施。（人名译音）