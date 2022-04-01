助同行挪用101万元赃款 建筑承包商判监28周

（早报讯）涉案金额高达970万元的建筑商诈骗案，再有一名涉案承包商认罪，今天（4月1日）被判坐牢28周。

被告于英杰（60岁）面对四项伪造文件的控状，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

受害公司是2002年成立的Civil Tech建筑公司，如今已清盘倒闭。案件的主谋被指是公司的两名项目主管颜国量（43岁）和温国平（42岁），以及财务经理陈振泉（39岁）和项目经理廖利明（55岁）。

这四名员工涉嫌共谋监守自盗，串通另一家工程公司Global Civil Engineering的董事黄锡庆（43岁），找来七家承包商的董事帮忙伪造单据，短短半年内骗走公司约970万元。被告就是其中一家承包商Da Ho Foundation私人有限公司的董事，这家公司目前也已结业。

根据案情，温国平在2016年通过同行Hua Rong Engineering私人有限公司的董事黄治国（47岁）结识被告后，拉拢被告入伙，并承诺让被告从中抽佣2%。温国平也把被告介绍给黄锡庆，以便大家里应外合。

被告在同年4月至6月之间四次开出总金额约101万元的发票，待钱入账后，便安排手下员工去提现，再把钱交给黄治国。被告在事成后获得2万元的酬劳。

贪污调查局在2017年接获匿名举报，指有一个五人团伙在承包商的帮助下诈骗受害公司。

代表律师替被告求情时说，这起诈骗案操作实行上相当复杂，但被告被捕后直接承认罪行，并持续配合当局调查，对查清案件来龙去脉有一定贡献。被告也已自愿交还从中赚取的酬劳，因此希望法官从轻发落。

另一名涉案承包商Rui Feng Engineering and Construction私人有限公司董事王民健，刚在上周五（3月25日）被判监禁九个月。其他同谋的案件还在审理中。