亚股周五表现疲弱 海指涨0.31％

（早报讯）地缘政治和经济风险继续让市场担忧，亚太各地股市今天（4月1日，周五）表现疲软。新加坡股市回升，海峡时报指数闭市报3419.11点，涨0.31％或10.59点，全周涨0.16％，已四周连涨。

香港股市今天回升0.19％，全周回涨2.97％。上海和深圳股市上涨0.94％和0.47％，全周回升2.19％和0.67％。首尔股市回跌0.65％，本周微升0.36％。获利卖出活动使东京股市今天继续承压再跌0.56％，全周跌幅扩大至1.72％。悉尼股市微跌0.05％，全周涨1.25％，连续三周上涨。

至本地傍晚时分，美国三大股指期货各涨逾0.30％，WTI原油期货回升0.79％至每桶报101.07美元，布伦特原油期货下跌2.01％至每桶报105.74美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别涨0.28％和0.35％。

IG市场策略师叶俊荣表示，区域市场的情绪围绕着地缘政治风险和中国经济的逆风而显得谨慎，中国最新数据显示其采购经理指数（PMI）表现欠佳。“鉴于今天俄乌有进一步的和谈并进入周末休息时间，一些市场人士可能会选择等待和观望。”

彭博社今天报道说，由于延发年报等因素，至少有33家香港上市公司将从周五起暂停交易，相对于去年的逾50家和前年的至少9家。

在东京，路透社报道引述岩井证券（IwaiCosmo Securities）总经理有泽正一（Shoichi Arisawa）说：“投资者倾向于在新的财政年开始时卖出股票以记录利润，在迈入新的一年时持有现金能让他们放心。”

期货经纪公司Oanda的资深分析师哈尔利（Jeffrey Halley）说：“美国联邦储备局可能会进行一系列50个基点的加息，这将深远地改变世界的投资格局。其他国家也可能被迫在货币政策上大力追赶，以控制飙升的通货膨胀。”

美国联储局将于当地4月6日发布上一次的会议记录，届时市场将更清楚接下来会否一次过加息50个基点。

整体本地股市交易量今天跌至12亿8000万股，交易总值减至12亿5000万元。全场上升股219只，下跌股239只。

海指成份股今天21只股价上涨，6只下跌，3只持平。怡和控股（Jardine Matheson）给予海指最大的支持，股价涨3.84％至57.11美元；星展集团控股（DBS）给予海指最大压力，股价跌0.78％至35.55元。牛奶国际（DFI）涨幅最大，收报2.96元，涨4.96％。

个股方面，新电信（Singtel）今天股价上涨0.38％，闭市报2.65元。新电信今早透露，它持有部分股权的澳大利亚公司Australia Tower Network（ATN）将以35亿8000万澳元（36亿3000万新元）收购澳洲电信塔基础设施供应商Axicom。ATN与Axicom合并后，新电信在合并后公司的持股比例将为18％，其余股权由AustralianSuper公司持有。

胜科海事（Sembcorp Marine）今天股价下跌2.04％，闭市报9.6分，是全场最活跃股，交易量达9581万股。它与吉宝企业（Keppel Corp）昨日闭市后透露，吉宝岸外与海事（Keppel O&M）和胜科海事需要更多时间，以敲定合并计划，包括考虑和完成尽职调查、就交易条款达成共同协议。它们原本预期在今年第一季敲定该合并计划，如今将努力在本月内达成最终协议。

报业控股（SPH）今天股票暂停交易。公司今天中午透露，财团Cuscaden Peak收购报业控股的协议安排已经获得法庭批准。报业控股股票的最后交易日是4月7日，并于4月8日上午9时起停牌，预期5月13日除牌。