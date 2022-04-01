不满阿公挪用母亲遗产 青年逃兵役到国外生活被罚款

（早报讯）声称不满阿公挪用过世母亲留给他的遗产，男子愤而离家到菲律宾开拓新生活，但他还没履行国民服役义务就出国，直到护照快过期，加上无法在外地工作才决定回国，最终因逃兵役约一年半而被捕。

这名离家又逃役的男子是叶金福（译音，24岁），他今天（4月1日）承认两项抵触国民服役征召法令的控状后，被判罚款9000元。

根据案情，当局在2018年3月发出服役通知到被告的住址，但被告并未于同年7月到兵营报到。警方后来发出紧急公报（Police Gazette）通缉他。

调查显示，被告是在收到服役通知的情况下，同年6月就飞菲律宾，旅居在卡加延德奥罗市（Cagayan de Oro）。

被告称，他是因为不满阿公花掉过世母亲留给他的大部分遗产，因此决定逃离阿公和家人，选择菲律宾则是因为当地的消费水平较低。

他也称，自己原本打算申请成为菲律宾公民，却被告知须要获得新加坡警方发出的通关证书（Certificate of Clearance），以及完成身体检查才可以提出申请。

旅居菲律宾期间，他两度更新签证，取得当地的社交准证，但由于护照即将过期，他后来就无法再更新签证。

被告因为持社交准证，无法在当地工作，导致他身上的盘缠越来越少，最后在2019年12月30日回国，并于当天被捕。

调查显示，他在未持有效出国准证（exit permit）的情况下，旅居国外约一年半。

根据高庭早前制定的判刑框架，逃役超过两年才需要面对监禁。由于被告逃役约一年半，控方为此建议法官判被告罚款9000元。