串谋操纵股价 执行董事判监八周

（早报讯）上市公司女总裁和子公司的执行董事，被指串谋在三年内约20次操纵股价，避免公司被列入观察名单，两人在东窗事发后被控。

两名被告分别是何惠敏（46岁）和许海阳（52岁）。前者是莱佛士联合（Raffles United Holdings Ltd，简称“RUHL”）的总裁，后者案发时是RUHL主要子公司Kian Ho私人有限公司的执行董事兼业务发展总监。

许海阳早前承认两项抵触证券与期货法令的控状，另两项交由法官下判时一并考虑，今天（4月1日）被判坐牢八周。

根据案情，新加坡交易所在2015年3月推出最低交易价（MTP）的规定，主板上市公司须确保股票六个月的成交量加权平均价（VWAP）高于0.2元。

新交所会进行季度评股，若上市公司的股票表现不达标，就会被列入观察名单。一旦被列入名单，公司须在三年内进行改善，否则将面对除牌的风险或可选择转到凯利板上市。

RUHL在1995年成为主板上市公司，因此当时也须达到MTP的规定。RUHL是由许海阳的妻子家族所成立的，他本身也在公司服务超过20年。

为了避免RUHL被列入观察名单而影响公司名誉，许海阳决定与何惠敏串谋操纵RUHL的股价。

他与何惠敏谈好相关交易后，帮忙买进或卖出RUHL的股票，进而将股价抬高至0.2元以上。

调查显示，许海阳在2015年12月至2018年3月，前后约20次以上述方式操纵RUHL的股价。

不过，新交所在2016年8月曾一度暂停MTP的规定，毫不知情的许海阳和何惠敏却继续以上述方式操纵股价。

庭上揭露，没有投资者因此事蒙受损失，至于案件是如何被揭发的，庭上并未提及。

RUHL后来于2019年12月正式除牌，新交所也于2020年取消MTP的规定。

法官下判时表示，操纵股价会损害本地的资本市场，也有损我国作为全球金融中心的声誉，因此须严惩以儆效尤。

何惠敏的案件还在审前会议阶段。（人名译音）