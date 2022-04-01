气象署：未来两周天气炎热 午后常有雷阵雨

（早报讯）新加坡进入季风交替期，接下来两周的天气较炎热，多数时候会在下午和傍晚时分出现雷阵雨。

新加坡气象署今天（4月1日）发文告说，季风雨带预计会持续笼罩东南亚赤道区，带来更多雨水，但4月首两周的降雨量预计接近正常水平。

由于陆地在白天吸收强烈热气，容易形成雷阵雨，本地大多数时候会在下午和傍晚下短暂雷阵雨，一些时候也会因盛行风交汇而出现强度雷阵雨。

这两周内有其中一两天也可能会从早晨就下起夹带大风的雷阵雨，原因是苏门答腊风飑（Sumatra squall）从马六甲海峡向东移。

回顾3月的天气，几乎所有地区的降雨量都高于平均水平。杨厝港一带的降雨量比平均值多出109％，大士的降雨量则比平均值低42％。

全国多个地区主要在下午和傍晚下起雷阵雨，其中裕廊西3月7日的全天降雨量达到134.2毫米，也是过去10年的3月里第二高的全天降雨量。

今年3月也是较炎热的一个月，其中19天的最高温度超过34度，有七天的最高温度更超过35度，3月19日宏茂桥最高温度更高达36.2度。

欲知每日气象预测，公众可查询气象署网站www.weather.gov.sg、国家环境局网站www.nea.gov.sg，或下载myENV应用，或Weather@SG应用。