调查员伪造目击者口供 验尸官：不影响致命车祸裁决

（早报讯）警方调查人员伪造目击者的口供书，导致验尸庭得为八起致命车祸重新展开研讯，验尸官表示，经调查之后，伪造文件没有改变这些案件的原本裁决。

《联合早报》之前报道，调查人员张传立驻署警长涉嫌伪造死者家属、目击者或肇祸司机的口供书，并在当事人不知情下将口供书呈堂。由于有口供书佐证，大部分当事人都没被传召出庭供证。张传立在东窗事发后，已于2018年12月27日起被停职。

当时负责这八起致命车祸的验尸官马文德，去年重新研讯其中七起案件后维持原先的结论，裁定这七起案件为不幸的交通意外。马文德今天（4月1日）针对第八起案件重新发表裁决。

这起致命车祸发生在2016年9月4日凌晨2时46分。66岁的鱼贩周家亚驾驶载满海鲜的罗厘，前往高文巴刹开档时，在海军部西路和兀兰8道的交界处与汽车相撞，他当场被抛出车外伤重不治。

汽车司机是一名19岁青年，他的同龄女友，还有女友的12岁弟弟也在车上。张传立涉嫌伪造这两名乘客的口供书。

青年之前曾亲自上庭供证，供词的可靠性不受影响。根据他的叙述，汽车驶近交界处时，交通灯原本亮着红灯，他因此踩刹车器减速，但交通灯这时转绿，他于是继续往前行驶，一辆德士及死者的罗厘当时正好从他的对面右转进入兀兰8道。

青年以为罗厘会让路，还鸣笛数次警示，结果两辆车都闪避不及，在交界处相撞。死者当时被抛出车外，救援人员赶抵后证实他已断气。

在伪造的口供中，19岁女乘客所陈述的事发经过，与青年的形容吻合。女乘客去年才正式录口供，其内容与伪造口供相似。

12岁男乘客没有注意到车祸的事发经过，这与伪造口供的内容一致，马文德因此保留原本的裁决，指这是一场不幸的交通事故，同时排除他杀的可能。（人名音译）