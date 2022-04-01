新捷运委任两名新总裁分别掌管巴士和地铁业务

（早报讯）新捷运委任两位新总裁，分别掌管主要的巴士和地铁业务，以强化集团的管理能力，集中为两项核心业务的搭客服务。

根据新捷运今天下午（4月1日）发表文告，现任康福德高驾驶中心和康福德高捷护（ComfortDelGro MedCare）总裁林天福（50岁）从即日起受委为新设的巴士业务总裁。他将同新捷运地铁业务总裁沈维明（45岁）向新捷运总裁钟锡坚报告，钟锡坚也将继续担任新捷运总裁，负责公司的整体业务。

也是康福德高集团副总裁的钟锡坚说：“作为康福德高集团的一员，新捷运有幸借着集团的人才和全球资源来强化管理能力。我欢迎林天福加入团队。由两位总裁负责推动我们的核心业务，我们有信心这能让我们在高度竞争的商业环境中取得进步，为乘客提供更好的客户体验。”

林天福2012年加入康福德高集团，并在担任康福德高驾驶中心驾驶中心总裁期间推动中心转型，包括提高中心科技使用率和行政效率。

沈维明则在2015年加入新捷运，主管公司地铁发展，以及东北地铁线和盛港－榜鹅轻轨列车服务。在他的监管下，新捷运的滨海市区线、东北地铁线以及盛港和榜鹅轻轨服务都取得高度可靠性。其中，滨海市区线和东北地铁线是去年新加坡表现最好的两条地铁线。

新捷运也委任东北地铁线以及盛港和榜鹅轻轨服务的营运总监莫炳辉（56岁）接替沈维明，主管东北地铁线和盛港－榜鹅轻轨列车服务的日常事务。