李显龙总理：新加坡制裁俄罗斯非选边而是选择捍卫原则

（早报讯）在震撼世界的乌克兰战争中，新加坡宣布制裁俄罗斯，对此总理李显龙明确说明，这不是选边站，新加坡选择的是捍卫基本国际原则和国家利益。

李总理强调，制裁的门槛往往比较高，对小国来说是很大的决定。新加坡往往遵循联合国做的约束性决议，但由于俄罗斯是联合国安理会常任理事国，会否决联合国的制裁决议，因此新加坡执行本国的制裁，门槛也就更高了。

“你必须采取立场，必须有勇气这么做，因为如果你不这么做，不挺身而出，如果有一天你需要帮忙，你怎么办？基本原则被侵犯了，我们必须维护原则。”

李显龙总理在结束对美国八天工作访问之际，在纽约对随行媒体总结此行时，重申新加坡的立场，也向记者进一步解释在乌克兰问题上，新加坡对俄罗斯采取有针对性的制裁措施。

他解释，对于俄乌战争，新加坡从一开始就视之为基本原则的问题。

此前新加坡外长维文和李总理本人已多次强调，国家主权、领土完整与独立，都是联合国宪章中的原则，不容其他国家无理由侵犯；更不能接受任何一个国家以“历史错误”、“疯狂决定”来质疑或挑战另一个国家的独立。

李总理用中英双语回答提问时，明确强调新加坡不是选边站，“我们选择的是原则，与我们国家长期利益相关的基本国际原则，我们一贯维护这些原则”。

他说：“其他人采取他们的立场、支持乌克兰，有他们的原因和他们的论述。但这是我们采取立场和行动的原因。”

他也说，自己向在美国见到的人，解释新加坡是基于这样的原则而在乌克兰问题上采取这个立场。

他向随行记者指出，多年来这样的情况在联合国每几年都会发生，国与国之间开战，或某一个国家侵犯另一个国家的领土，而新加坡一贯采取明确的举措。

李总理举例说明：1978年柬埔寨被入侵时，新加坡立场坚定；而在美国部队1983年进入加勒比海岛国格林纳达并变更当地政府时，新加坡在联合国大会上投票反对。

“我们并不是美国的仇人或者敌人，但是我们不能够接受（他们）可以这么做。这次我们也不是俄罗斯的仇人或者敌国，但是我们不能够接受任何国家这样侵犯另外一个国家，并且因为这次事件如此重要，我们不只是在联合国投票表态，不只是发表明确的声明，（我们）同时采取一系列针对性的制裁行动，希望阻止俄罗斯伤害乌克兰。”

乌克兰危机对新加坡和亚太的启示

至于乌克兰危机对新加坡有什么启示？李总理说：“当然，对我们小国来说，加强国防能力很重要。我们得有武装部队，确保军备完善，但最重要的是要有捍卫国家的意志。”

他说：“这是我的家园，我将为它而战，必要时我愿为它奋战至死。这种捍卫你所拥有的、捍卫你的家庭与朋友的意志，让乌克兰人民坚持了下来。在这个国际形势下，新加坡人要确保我们的安全，也必须有这种意志。”