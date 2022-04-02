李总理：希望中美双方坦白坦率坦诚讨论分歧矛盾 扭转关系走向

（早报讯）亚太地区持续了50年的和平局面不能视为理所当然，中美关系是区域和平的重要因素。为此，我国总理李显龙呼吁中美“坦白、坦率、坦诚”地讨论分歧或矛盾，逐步扭转双边关系的恶化走向。

在俄乌战争持续超过一个月，国际关系紧张之际，新加坡总理李显龙在各方瞩目下对美国进行访问。他行程中多次谈话的内容，反映出此行访美非选边站队，而是希望鼓励各国在多边合作的共同架构中沟通，避免走向冲突的不归路。

继在美国华盛顿与政要和智库进行会谈，再续程前往纽约会见联合国秘书长古特雷斯后，李总理当地时间星期五（1日）在总结此行时指出，类似俄乌战争的冲突不可能是最后一次发生，过去50年来让各国稳健发展、和平竞争的亚太地区和平是否能够维持，也“非常难说”，不能视为会自然产生。

他强调，各国能否在一个框架下发展与竞争，这个问题比各国之间竞争力的高下更为重要。亚太地区需要超越眼前的乌克兰危机，思考如何在亚太地区推动事态与机制的发展，来避开走上阻遏完全失效、类似于俄乌战争的冲突在本区域暴发、人命牺牲的结局。

李总理指出，他此行中在记者会、在智库论坛中谈到亚太经济合作组织、东亚峰会，以及美国政府正在讨论的印太经济框架，都是让区域国家扩大合作领域与提升相互依存的机制。

他说：“与此同时，提供平台让大家讨论一些相当困难的问题，避免这些问题演变为不可能处理。新加坡在尽一份力来鼓励这一点，但这需要很多的参与者。我们也利用我们有的影响力来鼓励其他参与者朝这个方向发展，这是我来美国的原因之一。”

李总理也谈到，乌克兰课题出现在他与美国政府高层、银行家以及老朋友的谈话。美国人正在超前思考战争可能的结果、如何处理这些结果，尤其是如何处理乌克兰危机以及与中国的关系。

李总理形容，中美关系的问题已经“让人忧心忡忡”。中美之间的问题不是从拜登政府上任才开始，而是在好几任美国政府中逐渐恶化。

他认为，中美之间存在沟通渠道，但这些渠道恐怕还不足以应对中美之间需要讨论而又非常困难的问题。在政策方面，由于缺乏互信，美国政府、国会以及民间对中国的基本态度在某方面一直延续着，问题难以克服。

他说：“乌克兰战争肯定会影响中美关系，我相信中美两方都不希望他们的关系会因为乌克兰而恶化，所以我希望双方都能保持沟通联系，坦白、坦率、坦诚地讨论他们之间的一些分歧或矛盾，逐步扭转他们关系的走向。”

李总理是在上个星期天（当地时间3月26日）飞抵华盛顿，在公开活动中，他分别会见了美国总统拜登、副总统哈里斯、国防部长奥斯汀、财政部长耶伦、美国联邦储备局主席鲍威尔、美国总统国家安全事务助理沙利文、众议院议长佩洛西等资深众议院议员，并在美国外交关系协会出席一场对话会。他过后也到纽约会见联合国秘书长古特雷斯。

他说：“我告诉他们我的观点，也很有兴趣聆听他们的看法。我希望情况有可能逐步转向对的方向。”

他希望中美能够维持长期稳定的双边联系，让全世界，尤其是新加坡也能够受益，能够照顾本国人民民生和新加坡的未来。

李显龙一行将在当地时间4月2日返回新加坡。