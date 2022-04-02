寺庙祭祖现人潮 骨灰瓮安置所停车位全约满

（早报讯）清明节前最后一个周末，万礼和蔡厝港骨灰瓮安置所停车位已全部约满，寺庙的祭祖人潮也明显比去年多。

来临的星期二是清明节，今天（4月2日）除了是清明节前的最后一个周末，也是我国实行简化版防疫措施的首个周末。《联合早报》记者今早走访光明山普觉禅寺时发现，祭祖人潮虽多，但现场井然有序。

普觉禅寺发言人受询时透露，今天预计有超过1万零800人到寺内祭祖。今明两天早上7时开始的祭祖预约时段已满，目前只剩早上6时至7时的时段仍有名额。清明节当天的时段也几乎预约一空，只剩下早上7时至8时以及下午3时之后还有一些空位。

发言人也说，为了确保公众安全，寺院限制每小时最多只能容纳1200人，祭拜人数每组最多五人。在寺内，无论是室内或室外都须戴口罩。

“疫情前，本寺每逢清明时期都有大约25万人前来祭拜......在现有延长开放时间与预约制的安排下，估计将可接待26万人，因此目前没有开放更多时段的打算。”

今天一早就到光明山祭拜母亲与祖先的周建明（56岁，工程师）受访时说，去年清明节只能两人祭拜，今年能五人一起拜祭确实比较好，因为华人的习俗就是越多人越好。

“当网上开放预约时间时，我就马上预约，幸好来得及。希望明年可以更开放，这样所有的亲戚都能一起同时祭拜。”

国家环境局去年成功地实施在高峰日开车前往万礼骨灰安置所的公众须提前上网预约的规定，今年也将这个安排延伸至蔡厝港骨灰瓮安置所。同时，为了应付更多访客，义顺、蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所全天24小时开放。截至昨晚11时，环境局网站网络预约系统显示，万礼和蔡厝港骨灰安置所今明两天以及清明节当天的停车位已满额。

在目前开放预约的其他日期中，万礼骨灰瓮安置所下个周末（9日与10日）的停车位也已满额，蔡厝港骨灰瓮安置所则分别还有约34.1％和5.1％的时段供预约。这两个地点于耶稣受难日公共假期当天也分别还有约44.5%和83.4%的时段供预约。

另外，在安置较多骨灰瓮的万礼骨灰瓮安置所，开车的公众也须为6日至8日、10日，以及11日至14日的时段提前上网预约。截至昨晚11时，这些日期分别还有13.9%、25.2%、8.8%、38.4%、24.6%、76.0%和82.5%的时段供预约。