涉用公司商标招客中饱私囊近10万元 销售员被控欺骗罪

（早报讯）涉利用公司之名中饱私囊近10万元，电子锁销售员旷工近一个月后被捕，今天（4月2日）被控欺骗罪。

《新明日报》日前报道，一名22岁销售员被指利用公司商标、单据等在外招客，九个月来中饱私囊约10万元，直到最近得冠病没上班，顾客找不到他，联系公司才东窗事发。

电子锁销售公司My Digital Lock负责人郑先生（32岁）早前受访时说，涉事员工对顾客称公司不接受信用卡付款，要求顾客转账到他的个人账号，或收现金。该员工甚至修改了自己的Paynow账号资料，署名换成公司名称，或只显示一串账号，掩人耳目，公司了解情况后报警。

该员工欧锦源（译音）本周四（3月31日）被警方逮捕。

警方昨日（4月1日）发布文告指，上月29日到31日期间收到多起报案，受害者指他们先前通过PayNow向涉案者支付大约9万4000元，以购买床褥、安装数码智能锁和防火门等，事后却发现对方根本没安排人手去进行。

警方逮捕嫌犯后，发现他还涉及其他类似的欺诈案。他今天（2日）以欺骗罪面控，若罪成，将面对罚款和最高10年监禁。

若公司取回钱 将捐慈善机构万元

若公司被骗的钱能取回，负责人声称愿意捐1万元给慈善机构。

郑先生早前说，多名顾客称给了钱买电子锁之后没人上门安装，公司出于好意，并且为了维护声誉，决定无偿为这些受影响的顾客安装。

如今员工被捕，郑先生表示，若能取回被骗的钱，他愿意将1万元捐出。

公司悬赏5千寻人 数天接300信息

郑先生表示，他起初得知情况后联系不上涉事员工，担心对方趁新马通关后出国，就在网上悬赏5000元，打听其下落。

“消息发布几天后，我就收到近300则信息，我和员工们也从中筛选，一些人称给了警方线索，目前我们还在等待真正提供有效线索的人，若他能证明提供了相关线索，我们也会遵守承诺，进行奖赏，并拍视频记录。”