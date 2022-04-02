港务集团收购加拿大两码头

（早报讯）新加坡国际港务集团（PSA International）已收购了加拿大哈利法克斯港（Port of Halifax）的两个码头，进一步扩大它在该地区的业务。

港务集团和哈利法克斯港务局周六（4月2日）凌晨发布文告宣布，港务集团从日本邮船株式会社（Nippon Yusen Kabushiki Kaisha）收购了Ceres Halifax公司。港务集团现在将以PSA Halifax的品牌，经营哈利法克斯的两个集装箱码头，即大西洋枢纽码头（Atlantic Hub）和Fairview Cove。

大西洋枢纽码头位于哈利法克斯市的南端。在过去的两年里，因对巨型船舶处理能力进行投资，使这码头具备长期竞争力，可处理迄今为止停靠在加拿大港口的最大型船舶。

Fairview Cove码头则位于哈利法克斯市的北端，将互补大西洋枢纽现有的业务，为多达8000吨级船舶提供服务。

新加坡国际港务集团总裁陈聪敏表示，大西洋枢纽码头是集团在加拿大投资的第一个沿海码头，同时集团也将经营Fairview Cove码头。

他说：“这将让大西洋枢纽码头扩大服务范围，并从一个沿海港口转变为一个全球枢纽港口，无形中加强它的竞争力和显著效率，进而提升哈利法克斯港口的地位。”

港务集团是在2018年开始进军加拿大市场，迄今收购了离温哥华港口约210里外的阿什克罗夫特码头（Ashcroft Terminal）的六成股权，以及哈利法斯港的豪特姆码头（Halterm terminal）。